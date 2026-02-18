Btp e Bund | Spread stabile a 61 punti Btp Valore in arrivo ma la Bce è nel mirino delle speculazioni politiche
Il differenziale tra Btp e Bund si mantiene stabile a 61 punti, mentre il governo italiano si prepara con il nuovo Btp Valore. Nel frattempo, la Banca centrale europea si trova al centro di critiche politiche che alimentano tensioni sui mercati finanziari. Un nuovo titolo di Stato italiano potrebbe arrivare nelle prossime settimane, creando attese tra gli investitori.
Stabilità sui Mercati, Btp Valore in Arrivo e l’Ombra sulla Bce: Analisi della Situazione Debitoria Italiana. Lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi si attesta a 61 punti base, mantenendo una relativa calma sui mercati dei titoli di Stato europei. A marzo è prevista l’emissione di un nuovo Btp Valore, strumento pensato per incentivare la partecipazione dei risparmiatori retail al debito pubblico italiano. Sullo sfondo, le speculazioni riguardanti un possibile avvicendamento alla guida della Banca Centrale Europea aggiungono un elemento di incertezza al panorama finanziario. Spread e Rendimenti: Un Quadro di Apparente Tranquillità.🔗 Leggi su Ameve.eu
Spread Btp-Bund a 61 punti e rendimenti stabili, a marzo torna il Btp ValoreIl differenziale tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si mantiene stabile a 61 punti, mentre i rendimenti restano fermi.
Spread Btp-Bund stabile a 61 punti, rendimenti al 3,41% nel giorno dell’asta dei BotQuesta mattina, lo spread tra Btp e Bund si mantiene stabile a 61 punti base.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 60,6 punti; Spread Btp/Bund ai minimi: risparmi miliardari per l’Italia; Lo spread fra Btp e Bund scende a 60,9 punti base in avvio; Lo spread tra Btp e Bund in avvio sale a 62,1 punti.
***BTp: spread apre a stabile a 61 punti, rendimento al 3,35%(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 feb - Apertura stabile per lo spread BTp-Bund. A inizio giornata, il differenziale di rendimento tra il BTp ... ilsole24ore.com
Spread Btp-Bund a 61 punti e rendimenti a 3,36%, i titoli di Stato in cui investireLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi rimane attorno ai 61 punti mentre i rendimenti calano in quasi tutta Europa ... quifinanza.it
Online le FAQ e la Scheda informativa sul BTP Valore in emissione dal 2 al 6 marzo per saperne di più su cedole trimestrali, durata, premio extra finale. mef.gov.it/focus/Btp-Valo… #BtpValore #TitolidiStato x.com
Il Sole 24 ORE. . Il BTp Valore in collocamento dal prossimo 2 marzo a chi è adatto Vale la pena sottoscriverlo O meglio comprare altri titoli sul mercato secondario Le caratteristiche di base del titolo di Stato che il Mef proporrà ai risparmiatori tra un paio di facebook