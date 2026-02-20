Ha le cuffie e non sente l' arrivo del treno diciassettenne muore investito dal convoglio a Campobello di Mazara
Un diciassettenne di Campobello di Mazara è stato investito da un treno sulla linea Trapani-Castelvetrano, morendo sul colpo. La causa dell’incidente sembra essere l’uso delle cuffie, che ha impedito al ragazzo di sentire l’arrivo del convoglio. Il giovane attraversava i binari in un punto non segnalato, senza rendersi conto del pericolo. Il suo corpo è stato trovato vicino ai binari, senza alcuna possibilità di salvataggio. La tragedia ha scosso la comunità locale.
Un ragazzo di 17 anni residente a Campobello di Mazara (Trapani), è morto dopo essere stato investito dal treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano, all’altezza di contrada San Nicola. Secondo la Polfer il giovane, di origine tunisina, stava camminando vicino ai binari e non si sarebbe accorto del convoglio che viaggiava in direzione Castelvetrano, perché indossava le cuffie. L’impatto è stato fatale. Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per alcune ore ed è da poco ripreso.🔗 Leggi su Feedpress.me
Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita oggi lungo la linea ferroviaria Trapani–Castelvetrano, tra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara. Il giovane, cittadino tunisino residente a Campobello, sarebbe stato investito dal treno mentre lavorava nei campi in co - facebook.com facebook