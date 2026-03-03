Sport in tv oggi | calcio protagonista tra Coppa Italia Premier e Serie C Finale mondiale per l’Italia nel curling juniores

Oggi in tv si può seguire una vasta gamma di eventi sportivi. Tra le principali trasmissioni ci sono le partite di calcio della Coppa Italia, della Premier League e della Serie C. In seconda serata, andrà in scena la finale mondiale di curling juniores con la rappresentativa italiana. Il palinsesto comprende anche discipline come sci di fondo, basket, tennis, ciclismo e sport invernali.

Dal mattino con lo sci di fondo U23 fino alla notte di Premier League, il palinsesto di martedì 3 marzo offre un programma ricchissimo tra calcio, basket, tennis, ciclismo e sport invernali. Ecco tutti gli eventi in programma oggi, senza eccezioni. Alle 10:00 spazio ai Mondiali U23 di sci di fondo con le qualificazioni sprint a tecnica libera maschile e femminile da Lillehammer (Norvegia), in diretta streaming su watch.fis-ski.com. Alle 12:30 si disputano le finali sprint U23, sempre in streaming sulla piattaforma FIS. Alle 12:35 parte l’Ename Samyn Classic 2026 di ciclismo, con diretta streaming dalle 15:15 su Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN. 🔗 Leggi su Sportface.it

Curling, l’Italia dei fratelli Spiller piega la Scozia e vola in finale ai Mondiali juniores!L’Italia va in finale ai Mondiali juniores di curling in corso di svolgimento a Taarnby, vicino Copenaghen.

