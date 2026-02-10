Pronostici di oggi 10 febbraio | Premier League Serie B Coppa Italia

Dopo la vittoria del Napoli in Coppa Italia, i tifosi restano col fiato sospeso. Questa sera il club partenopeo cerca di assicurarsi un posto tra le ultime quattro, ma il Como non ha intenzione di mollare. La partita si gioca in un clima acceso, tra polemiche per un rigore dubbio e la voglia di sorprendere. La sfida promette emozioni e colpi di scena.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 10 febbraio. Dopo l'impresa in dieci contro undici a Marassi, ma anche le polemiche per un rigore molto dubbio, il Napoli proverà a qualificarsi per le semifinali di Coppa Italia ma il Como ha altre idee! Poi la Serie B, la Premier League, la Coppa di Germania.

