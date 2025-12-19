Il canile si sposta nel centro di Brindisi | domenica dedicata agli amici a 4 zampe

Domenica a Brindisi, il canile si sposta nel cuore della città con l’evento “Il canile va in città”. Un’occasione speciale per incontrare e scoprire i nostri amici a quattro zampe, promuovendo sensibilità e solidarietà. L’iniziativa, organizzata da volontari, associazioni, Brindisi Multiservizi e il Comune, si svolgerà a partire dalle 10, invitando tutta la comunità a partecipare e condividere un momento di affetto e impegno.

© Brindisireport.it - Il canile si sposta nel centro di Brindisi: domenica dedicata agli amici a 4 zampe "Il canile va in città": l'appuntamento, organizzato dai volontari delle due associazioni presenti in canile, dalla Brindisi Multiservizi e dal Comune di Brindisi, si svolgerà dalle ore 10.30 alle ore 12.30, di domenica 21 dicembre, presso corso Garibaldi, corso Umberto e piazza Vittoria.

