A Melzo le doglie arrivano col brindisi Vizzolo Predabissi benvenuto Imran

A Melzo e Vizzolo Predabissi sono arrivati i primi nati del nuovo anno, Isabella e Imran. I loro arrivi, avvenuti con il supporto delle strutture ospedaliere locali, sono stati accolti con gioia e attenzione. Questi eventi segnano l’inizio di un nuovo ciclo di vita, sottolineando l’importanza di un’assistenza sanitaria di qualità e di un momento speciale per le famiglie coinvolte.

Isabella a Melzo e Imran al Predabissi sono i primi nati del nuovo anno, accolti con grande emozione dai genitori e festeggiati dagli staff medici dei rispettivi ospedali. All'Ospedale Santa Maria delle Stelle di Melzo la prima nata del 2026 è Isabella Pollio, venuta alla luce alle 5.53. La neonata pesa 3,210 chilogrammi ed è in ottima salute. Grande la commozione e la gioia di mamma Rasa Sirgedaite, 36 anni, insegnante di inglese, e di papà Antonio Pollio, 42 anni, impiegato nel settore bancario. La famiglia risiede a Gorgonzola. Isabella è la seconda figlia: il fratellino Federico ha un anno e cinque mesi.

