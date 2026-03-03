I nuovi poster di Spider-Noir svelano dettagli sui villain della serie Prime Video, tra cui Silvermane, Sandman ed Electro. I manifesti mostrano anche un antagonista ancora sconosciuto, lasciando intravedere elementi visivi che richiamano caratteristiche

I nuovi poster di Spider-Noir offrono il primo sguardo ai villain della serie Prime Video: Silvermane, Sandman ed Electro, oltre a un antagonista misterioso. I nuovi poster promozionali di Spider Noir, comparsi su badge da convention e diffusi online, alzano il sipario su alcuni dei volti più attesi della serie Prime Video. Al centro c'è Brendan Gleeson nei panni di Silvermane, figura imponente e minacciosa che sembra incarnare perfettamente il lato più losco della New York anni Trenta. Accanto a lui troviamo Sandman, interpretato da Jack Huston, qui mostrato mentre sprigiona i suoi poteri in una versione visivamente più aggressiva e quasi mostruosa rispetto alle incarnazioni precedenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Noir, i nuovi poster rivelano dettagli "mostruosi" su Silvermane, Sandman ed Electro

Spider-Noir | Il poster ufficiale della serie Prime VideoPrime Video ha rilasciato il primo poster ufficiale della serie live-action Spider-Noir, con Nicolas Cage nel ruolo del misterioso eroe.

