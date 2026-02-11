Spider-Noir | Nicolas Cage è l’ombra di New York nei primi poster della serie

La campagna promozionale di Spider-Noir si anima con i primi poster ufficiali. Poche ore dopo la pubblicazione delle immagini del cast, Prime Video ha mostrato i primi due poster della serie live-action, prodotta da Sony Pictures Television. La figura di Nicolas Cage emerge come l’ombra di New York, pronta a entrare nel cuore degli spettatori.

La campagna promozionale di Spider-Noir entra nel vivo. Poche ore dopo il rilascio delle prime immagini ufficiali del cast, Prime Video ha diffuso i primi due poster della serie live-action prodotta da Sony Pictures Television. Le locandine – una delle quali con colori monocromatici – trasudano l’estetica noir degli anni ’30, ritraendo un Nicolas Cage (Ben Reilly) avvolto nell’oscurità e nel fumo di una New York oppressa dalla Grande Depressione, pronto a riprendere il suo ruolo di vigilante mascherato. Tra l’altro, Prime Video ha anticipato il rilascio del teaser trailer domani. La serie è guidata dagli showrunner Oren Uziel e Steve Lightfoot, con la supervisione creativa dei produttori di Spider-Man: Un nuovo universo, Phil Lord e Christopher Miller. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

