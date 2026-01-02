Spider-Noir | Il poster ufficiale della serie Prime Video

Prime Video ha pubblicato il poster ufficiale della serie live-action Spider-Noir, interpretato da Nicolas Cage. La immagine offre un’anteprima sobria e accurata del personaggio, evidenziando l’atmosfera misteriosa della serie. Questa novità rappresenta un’ulteriore espansione dell’universo Marvel e anticipa l’uscita di una produzione che promette di combinare azione e atmosfere noir.

Prime Video ha rilasciato il primo poster ufficiale della serie live-action Spider-Noir, con Nicolas Cage nel ruolo del misterioso eroe. L’immagine promozionale, diffusa in occasione dell’edizione 2025 del CCXP in Brasile, mostra la silhouette iconica di Spider-Noir dietro la porta smerigliata del suo ufficio da investigatore privato: “B. Reilly – Private Investigator”. L’atmosfera è pura noir anni ’30: New York oscura, luci al neon, vibe da detective pulp e un tocco di mistero che richiama il classico Spider-Man alternativo del multiverso. Il tutto rigorosamente in monocromatico. Spider-Noir Il Poster della Serie Spider-Noir – Credits Prime Video Spider-Noir Cosa Sappiamo della Serie. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

