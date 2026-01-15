Il Cosmocare CUS Pisa affronta una delicata trasferta in DR1, a Carrara contro la CMC, in una gara che può definire il suo futuro nel campionato di Divisione Regionale 1. Dopo il girone di andata, il team pisano si trova in ultima posizione, a sei punti dalla zona salvezza. La sfida rappresenta un’occasione cruciale per la squadra, chiamata a riscattarsi e a mantenere vive le speranze di permanenza.

Pisa, 15 gennaio 2026 – Chiuso il girone di andata del campionato di Divisione Regionale 1, con due sole vittorie, all’ultimo posto e a 6 punti dalla terzultima piazza, prima della zona salvezza, occupata da Chimenti Livorno e CMC Carrara, il Cosmocare CUS Pisa ha davanti due gare forse decisive per la permanenza in categoria, proprio contro le due compagini. Si inizia domenica al palasport di Avenza, in casa del CMC Carrara, impostosi a Pisa con uno scarto di 11 lunghezze.. CMC CARRARA – La squadra del confermato coach coach Michele Bertieri, alla sua terza panchina consecutiva, ha un organico molto giovane, reduce dalla salvezza nella scorsa stagione, che ha come obiettivo prioritario il mantenimento della categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, gara da ultima spiaggia per il CUS Pisa a Carrara, sponda CMC, in DR1

