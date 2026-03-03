spettacolo tra storia e futuro gramsci a teatro

Uno spettacolo teatrale prodotto in Umbria mette in scena un racconto che unisce elementi storici, visioni e prospettive future. L’evento coinvolge attori e pubblico in una rappresentazione che attraversa diverse epoche, offrendo un’esperienza di narrazione vivida e coinvolgente. La rappresentazione si svolge in un teatro locale, attirando l’attenzione di appassionati e spettatori interessati a un interessante mix tra passato e futuro.

Si snoda tra storia, visione e futuro lo spettacolo teatrale made in Umbria che segna la terza collaborazione tra lo scrittore Nicola Mariuccini e il regista e attore Francesco Bolo Rossini: è “ Gramsci - Il popolo delle scimmie ” e farà il suo debutto a Perugia, domani e giovedì alle 21 allo Zenith poi poi andare in scena mercoledì 11 marzo al Nido dell’Aquila di Todi, giovedì 12 al Nuovo Cinema Castello di Città di Castello, venerdì 13 all’Astra di San Giustino e finire, per ora, giovedì 19 ad Assisi, al Piccolo Teatro degli Instabili. In attesa del debutto, lo spettacolo è stato presentato ieri a Palazzo Cesaroni, forte di una sinergia tra varie realtà culturali (in prima fila Lagodarte di Castiglione del Lago) e del sostegno dei fondi regionali per lo spettacolo dal vivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

