’Spazio e memoria’ un focus sull’Archivio dedicato a Pietro Rosa

Una città senza pareti rischia di perdere la propria memoria, e questa idea ha dato il via alla tavola rotonda ‘Spazio e memoria’ al Circolo Fantoni, organizzata in collaborazione con l’Archivio Pietro Rosa. L’evento ha visto la partecipazione di vari relatori che hanno discusso dell’importanza di preservare gli spazi e i ricordi storici del territorio. La discussione si è concentrata sui legami tra spazio fisico e memoria collettiva.

Una città senza pareti rischia di perdere la propria memoria. È da questa constatazione che è partita la tavola rotonda ‘Spazio e memoria’ ospitata al Circolo Fantoni, promossa d’intesa con l’Archivio Pietro Rosa. Al centro, con a moderare Emanuela Cavallo, un tema che alla Spezia brucia: la mancanza di spazi espositivi e l’urgenza di custodire – prima che si disperda – la storia artistica del territorio. "Vogliamo valorizzare l’arte spezzina moderna e contemporanea partendo dalle esperienze in corso", si è sottolineato in apertura. Tra queste, l’Archivio dedicato a Pietro Rosa, illustrato dal curatore Matteo Fiorino, che ha ricomposto il percorso dell’artista girovago: dalla formazione francese all’interesse per la ruralità e per la ricerca antropologica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

