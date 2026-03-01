Voli cancellati fino a quando e cosa fare? Lo spazio aereo chiuso sopra Dubai Abu Dhabi e Doha?

Dopo l’attacco degli Stati Uniti e di Israele all’Iran, diversi paesi del Medio Oriente hanno deciso di chiudere il loro spazio aereo sopra Dubai, Abu Dhabi e Doha. Questa decisione ha causato cancellazioni di voli e sospensioni temporanee delle rotte aeree nella regione. Non sono stati ancora comunicati tempi di riapertura né indicazioni precise su cosa fare per i passeggeri coinvolti.