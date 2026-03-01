Voli cancellati fino a quando e cosa fare? Lo spazio aereo chiuso sopra Dubai Abu Dhabi e Doha?
Dopo l’attacco degli Stati Uniti e di Israele all’Iran, diversi paesi del Medio Oriente hanno deciso di chiudere il loro spazio aereo sopra Dubai, Abu Dhabi e Doha. Questa decisione ha causato cancellazioni di voli e sospensioni temporanee delle rotte aeree nella regione. Non sono stati ancora comunicati tempi di riapertura né indicazioni precise su cosa fare per i passeggeri coinvolti.
L'attacco degli Stati Uniti e di Israele all'Iran ha interrotto i voli in tutto il Medio Oriente e oltre, poiché i paesi della regione hanno chiuso il loro spazio aereo e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Malè, italiani bloccati in aeroporto: “Voli cancellati e spazio aereo chiuso. Non sappiamo quando rientreremo”Momenti di tensione e incertezza all’aeroporto internazionale di Malè, capitale delle Maldive, dove decine di viaggiatori – tra cui diversi italiani...
Leggi anche: Guerra Iran, i voli cancellati e gli aeroporti bloccati: da Dubai ad Abu Dhabi, caos Medio Oriente. Tajani: «Pronti a evacuare gli italiani»
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Abu Dhabi.
Temi più discussi: Attacco all'Iran: spazi aerei chiusi e voli cancellati; Guerra Iran, i voli cancellati e gli aeroporti bloccati: da Dubai ad Abu Dhabi, caos Medio Oriente. Tajani: Pronti a evacuare gli italiani; Attacco in Iran, le compagnie cancellano i voli in Medio Oriente: tutte le info; Iran, l'Europa vieta il sorvolo su tutto il Medio Oriente: Aerei civili a rischio abbattimento. Voli cancellati.
Voli cancellati, fino a quando e cosa fare? Lo spazio aereo chiuso sopra Dubai, Abu Dhabi e DohaL'attacco degli Stati Uniti e di Israele all'Iran ha interrotto i voli in tutto il Medio Oriente e oltre, poiché i paesi della regione hanno chiuso il loro spazio aereo ... leggo.it
Attacco in Iran, le compagnie cancellano i voli in Medio Oriente: tutte le infoDiverse compagnie aeree stanno cancellando voli in tutto il Medio Oriente in seguito all'attacco congiunto di Israele e Usa in Iran ... dire.it
#Guerra. Tajani: Abu Dhabi, colpito edificio vicino nostra ambasciata”. - facebook.com facebook
Nel giro di 24h oltre mezzo milione di #passeggeri internazionale non hanno potuto usare gli #hub #aeroportuali medio oriente ( #dubai, doha e abu dhabi solo per citare tre scali che fanno 180 milioni di pax anno). In una settimana di blocco parliamo di quasi x.com