Si presenta a casa della ex nonostante il divieto di avvicinamento 30enne finisce ai domiciliari

Un uomo di 30 anni è stato sottoposto ai domiciliari dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna e alla loro abitazione. Nonostante le restrizioni, è entrato nella casa, costringendo la donna a chiamare le forze dell’ordine. Questo episodio evidenzia l’importanza di rispettare le misure di protezione e le conseguenze di eventuali violazioni.

Vigano San Martino. Nonostante il divieto di avvicinamento alla ex compagna e alla casa dove abitavano insieme, lui è entrato nell’appartamento e lei ha chiamato il 112. S.M., senegalese di 30 anni, residente a Ghedi, è stato arrestato dai carabinieri di Vilminore di Scalve i quali, quando sono intervenuti, lo hanno trovato dentro casa seduto su una brandina. L’uomo, che ha precedenti per maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza, è stato arrestato e portato in caserma, dove ha trascorso la notte tra domenica 25 gennaio e lunedì 26.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Un uomo di 44 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver violato il divieto di avvicinamento e aver aggredito la compagna.

