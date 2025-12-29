Roma Due rapine a segno e una tentata Arrestati dai Carabinieri un 30enne di Ardea e un 48enne di Aprilia Ai domiciliari anche una donna di 25 anni

Nella mattinata del 29 dicembre, a Roma, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato un uomo di 30 anni di Ardea e uno di 48 anni di Aprilia, responsabili di due rapine e di una tentata rapina. È stata inoltre posta agli arresti domiciliari una donna di 25 anni. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità nella zona.

