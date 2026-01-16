Spaccio di cocaina in pieno centro pusher arrestati a Ladispoli
A Ladispoli, il 16 gennaio 2026, i militari della stazione locale hanno arrestato due uomini di 36 e 20 anni, sorpresi in flagranza di reato durante uno scambio di cocaina in pieno centro. L’operazione rientra in un’attività di controllo territoriale volta a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza pubblica.
Ladispoli, 16 gennaio 2026 – Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in genere, i militari della stazione di Ladispoli hanno arrestato due cittadini italiani, di 36 e 20 anni, colti in flagranza di reato mentre effettuavano uno scambio di sostanza stupefacente in pieno centro cittadino. Nel dettaglio, gli operanti sorprendevano il 36enne mentre cedeva al 20enne due involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 106 grammi. A seguito dell’intervento, entrambi venivano sottoposti a perquisizione personale e domiciliare. Durante la perquisizione presso l’abitazione del 20enne venivano rinvenuti 15 grammi di cocaina rosa, sostanza nota anche come “ pink cocaine” o “tusi ”, una miscela chimica estremamente pericolosa, dagli effetti imprevedibili e dal costo elevatissimo sul mercato nero, spesso associata a contesti di movida. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
