Furto aggravato e ricettazione | arrestata una giovane a Salerno

Spuntano nuovi dettagli, in merito all'arresto della giovane donna accusata di furto aggravato e ricettazione, nel centro di Salerno. Il 4 dicembre, la Polizia di Stato, attraverso la Squadra Volante della Questura di Salerno, aveva tratto in arresto la cittadina italiana, nel cuore della notte. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Milano, arrestato 37enne per tentato furto aggravato: sorpreso a rovistare nei box condominiali grazie all’allarme

Como, ruba sette bottiglie di alcolici al supermercato di via Recchi: 32enne arrestato per furto aggravato

Giovane coppia sorpresa con refurtiva: denunciata per furto aggravato in concorso

Ruba un'auto poi si ribalta, denunciato per furto aggravato - facebook.com Vai su Facebook

Furti in Italia e all'estero, sgominata una banda a Cremona - Furto aggravato in concorso e ricettazione: sono le accuse di cui devono rispondere i quattro romeni arrestati dalla Squadra Mobile della questura di Cremona. ansa.it scrive