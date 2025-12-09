Furto aggravato e ricettazione | arrestata una giovane a Salerno
Spuntano nuovi dettagli, in merito all'arresto della giovane donna accusata di furto aggravato e ricettazione, nel centro di Salerno. Il 4 dicembre, la Polizia di Stato, attraverso la Squadra Volante della Questura di Salerno, aveva tratto in arresto la cittadina italiana, nel cuore della notte. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
