Spacciatore ucciso | l’agente Carmelo Cinturrino negativo al drug test

A Milano, il 3 marzo 2026, si apprende che gli esami tossicologici effettuati sull’agente Carmelo Cinturrino sono risultati negativi. La notizia riguarda un episodio in cui uno spacciatore è stato ucciso, mentre l’agente coinvolto è stato sottoposto a test per verificare eventuali assunzioni di sostanze stupefacenti. Le fonti ufficiali confermano l’esito negativo dei controlli.

Milano, 3 marzo 2026 – Sono negativi - si apprende da fonti qualificate - gli esami tossicologici di Carmelo Cinturrino detto "Thor" (per la sua abitudine a girare con un martello), il 41enne assistente capo delle Volanti del commissariato Mecenate finito in carcere per aver ha ucciso il 28enne marocchino "Zack" Abderrahim Mansouri con un colpo di pistola alla testa sparato da più di venti metri nell’area del boschetto di Rogoredo lo scorso 26 gennaio. Su "Thor" piovono accuse da giorni da parte di colleghi e habitué di Rogoredo, incentrate sull’ossessione che il poliziotto avrebbe sviluppato per il pusher "Zack", del quale conosceva pure gli orari di arrivo al boschetto (17-17. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Rogoredo, Carmelo Cinturrino risultato negativo a test tossicologici(Adnkronos) – Sono risultati negativi i test tossicologici effettuati su Carmelo Cinturrino, l'assistente capo del commissariato Mecenate, fermato il...

Carmelo Cinturrino accusato dai colleghi poliziotti, le botte allo spacciatore disabile e i dubbi sui verbaliResta in carcere, Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di polizia accusato dell'omicidio del 28enne Abderrahim Mansouri, noto nell'ambiente dello...

