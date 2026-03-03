Rogoredo Carmelo Cinturrino risultato negativo a test tossicologici

A Rogoredo, Carmelo Cinturrino ha sostenuto i test tossicologici che sono risultati negativi. Le analisi sono state effettuate nelle ultime ore e non sono stati riscontrati elementi di sostanze stupefacenti o alcol nel suo organismo. La notizia arriva dopo l’intervento delle autorità e la successiva verifica sulla sua condizione. La situazione resta sotto osservazione in attesa di ulteriori sviluppi.

(Adnkronos) – Sono risultati negativi i test tossicologici effettuati su Carmelo Cinturrino, l'assistente capo del commissariato Mecenate, fermato il 9 febbraio per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, il 28enne marocchino ucciso durante la sparatoria a Rogoredo, a Milano, lo scorso 26 gennaio. Lo si apprende fa fonti qualificate. Intanto i quattro poliziotti indagati per omissione di soccorso e favoreggiamento in relazione ai fatti sono stati assegnati ad altri incarichi non operativi al di fuori del commissariato di Mecenate dove prestavano servizio, su disposizione del questore di Milano, Bruno Megale. I quattro agenti trasferiti sono quelli che il pomeriggio del 26 gennaio erano impegnati in un controllo anti-droga nel boschetto di Rogoredo, insieme a Cinturrino.