carmelo cinturrino accusato dai colleghi poliziotti le botte allo spacciatore disabile e i dubbi sui verbali

Resta in carcere, Carmelo Cinturrino, l’assistente capo di polizia accusato dell’omicidio del 28enne Abderrahim Mansouri, noto nell’ambiente dello spaccio come “Zack”, il 26 gennaio 2026 nel boschetto di Rogoredo. Il gip di Milano Domenico Santoro non ha convalidato il fermo, ma ha disposto la custodia cautelare in carcere. Intanto erano emerse nuove ombre sull’operato dell’agente. Alcuni colleghi avrebbero infatti rilasciato dichiarazioni che mettono in discussione non solo la dinamica dello sparo, ma anche precedenti comportamenti durante le operazioni antidroga. La convalida della custodia in carcere di Cinturrino Il magistrato ha dunque stabilito la misura della custodia cautelare in carcere per i gravi indizi di colpevolezza e ritenendo che Cinturrino possa uccidere ancora e inquinare le prove. Come ad esempio tentare di convincere i suoi colleghi a fornire un racconto in linea con la sua versione dei fatti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

