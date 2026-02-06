Spaccia nell’auto con accanto la figlia di 4 anni | arrestato

Questa mattina ad Arezzo, i carabinieri hanno arrestato un uomo sorpreso a spacciare cocaina all’interno della sua auto. La scena si è svolta davanti agli occhi di una bambina di quattro anni, che era seduta sul sedile accanto. L’uomo è stato fermato e portato in caserma, mentre la piccola è stata affidata ai familiari.

AREZZO – Un episodio di spaccio si tinge di una nota ancora più cupa ad Arezzo, dove i carabinieri hanno interrotto un traffico di cocaina che avveniva sotto gli occhi ignari di una bambina di soli 4 anni. Un uomo di 40 anni, di origini albanesi ma da tempo residente in città, è finito in manette con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a vendere droga mentre la figlioletta era seduta tranquillamente sul seggiolino nel sedile posteriore della sua auto. L’operazione è scattata ieri pomeriggio (5 febbraio), quando i militari hanno notato uno scambio sospetto: il quarantenne ha ceduto tre bustine a un cliente di 50 anni.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

