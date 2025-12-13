Spaccia cocaina a domicilio su un' auto a noleggio | arrestato 29enne

Un 29enne è stato arrestato per aver spacciato cocaina a domicilio utilizzando un'auto a noleggio. Residente nella zona di Seregno, l'uomo si spostava fino in provincia di Como per le sue attività illecite, evidenziando un'organizzazione mirata e un utilizzo strategico di mezzi di trasporto.

Dimorava in una località della zona di Seregno ma andava a spacciare cocaina fino in provincia di Como. E lì, gli agenti di polizia del territorio, hanno arrestato il 29enne nel pomeriggio di ieri, 12 dicembre, dopo lunga indagine con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.Sotto. Monzatoday.it

