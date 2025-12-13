Spaccia cocaina a domicilio su un' auto a noleggio | arrestato 29enne
Un 29enne è stato arrestato per aver spacciato cocaina a domicilio utilizzando un'auto a noleggio. Residente nella zona di Seregno, l'uomo si spostava fino in provincia di Como per le sue attività illecite, evidenziando un'organizzazione mirata e un utilizzo strategico di mezzi di trasporto.
Dimorava in una località della zona di Seregno ma andava a spacciare cocaina fino in provincia di Como. E lì, gli agenti di polizia del territorio, hanno arrestato il 29enne nel pomeriggio di ieri, 12 dicembre, dopo lunga indagine con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.Sotto. Monzatoday.it
Da Seregno a Como, il “corriere della cocaina” arrestato dopo il tour delle consegne a domicilio - Partiva da Seregno per rifornire di cocaina l’intera provincia di Como, muovendosi a bordo di un’auto a noleggio nuova fiammante e consegnando la droga direttamente a domicilio ... mbnews.it
