Fuga dopo l' assalto | scacco matto alla banda della Alfa 159

Una banda responsabile di un assalto nel centro di Padova è stata arrestata a Bologna dopo una fuga. Le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato i sospetti durante attività di prevenzione e controllo nei confronti di gruppi coinvolti in furti ai danni di negozi di ottica e pelletteria. L’intervento ha portato all’arresto dei membri della banda e al loro trasferimento in carcere.

La fuga della banda che ha colpito in pieno centro a Padova è stata bloccata e arrestata a Bologna. Nell'ambito dell'attività di prevenzione, vigilanza e repressione dei fenomeni predatori commessi contro attività commerciali con particolare riferimento a negozi di ottica e di pelletteria.