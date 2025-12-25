Termovalorizzatore Montello i Comuni tornano alla carica | Provincia e Arpa intervengano situazione odori ancora irrisolta
Bagnatica, Brusaporto, Costa di Mezzate e Gorlago tornano all’attacco sul termovalorizzatore che la Montello Spa vorrebbe installare all’interno del sito di via Fabio Filzi 5: le amministrazioni comunali, tramite il proprio legale, l’avvocato Veronica Dini, martedì 23 dicembre hanno fatto recapitare alla Provincia di Bergamo e ad Arpa Lombardia due lettere di sollecito a prendere decisioni da un lato in merito alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e dall’altro sugli interventi orientati alla risoluzione delle problematiche odorigene. Concisa la missiva indirizzata all’Agenzia regionale per la protezione ambientale, con la precisa richiesta “di conoscere le attività svolte e i pareriatti amministrativi comunque denominati emessi a seguito della mozione votata dal Consiglio della Regione Lombardia il 2392025, che ‘impegna la Giunta regionale e l’Assessore competente a procedere urgentemente tramite ARPA Lombardia, affinché la società Montello S. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
