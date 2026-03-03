Un rappresentante di Legacoop ha dichiarato che la questione degli appalti per le mense sostenibili in Italia si concentra sulla lotta allo spreco alimentare e sugli obiettivi di sostenibilità, che sono regolamentati dai Criteri Ambientali Minimi. La discussione riguarda principalmente come garantire appalti più equi e sostenibili nel settore dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - “La lotta allo spreco alimentare e più in generale gli obiettivi di sostenibilità in Italia nell'ambito dei contratti pubblici sono regolati dai Cam. Il decreto che riguarda la ristorazione collettiva è del 2020. Noi sin dall'inizio avevamo criticato un'impostazione troppo rigida di questo decreto, soprattutto per quanto riguardava le prescrizioni molto vincolanti e molto prescrittive sulle percentuali di utilizzo di prodotti biologici”. Lo ha dichiarato Daniele Branca, responsabile ufficio Legislativo e Lavoro di Legacoop Produzione e Servizi, al convegno 'Innovazione digitale e politiche pubbliche per la riduzione dello spreco alimentare nelle scuole' presso la sala Stampa della Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Sostenibilità, Branca (Legacoop): "Appalti equi per mense sostenibili"

