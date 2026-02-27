Mense scolastiche via dalla logica appalti Funaro | Nessun dietrofront serve tempo

L’amministrazione comunale sta valutando attentamente la gestione delle mense scolastiche, evitando di seguire la logica degli appalti. Attualmente sono in corso studi approfonditi per analizzare la situazione e informare le future decisioni, senza avanzare cambiamenti immediati. La priorità rimane quella di affrontare la questione con attenzione, garantendo un percorso chiaro e basato su dati concreti.

Sulle mense scolastiche non ci sono passi indietro, l’amministrazione comunale in maniera molto seria fa fare degli studi, li analizza e poi prende le decisioni. Lo abbiamo detto, lo sottolineo e lo ribadisco, che noi vogliamo superare e uscire dalla logica degli appalti delle mense. Questo è un punto fermo". Così a margine di una iniziativa a Firenze, la sindaca Sara Funaro torna sul caso della gestione ‘in house’ del servizio di refezione scolastica dopo che, due giorni fa, l’opposizione aveva accusato la giunta di aver fatto dietrofront. Da Firenze Democratica a Fratelli d’Italia, passando per Spc, la considerazione è stata una: l’internalizzazione delle mense scolastiche da parte del Comune è indietro sulla tabella di marcia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

