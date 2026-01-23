Tari l' idea di Falduto per far pagare solo chi produce rifiuti con criteri equi e sostenibili

Tari, l'idea di Falduto per un pagamento equo e sostenibile, mira a garantire a Reggio Calabria un servizio di raccolta rifiuti efficiente. Il nuovo regolamento punta a far pagare solo chi produce rifiuti, riducendo il peso del tributo, tra i più elevati in Italia, e contrastando l’evasione fiscale. Questa proposta intende promuovere una gestione più giusta e trasparente del servizio, tutelando sia i cittadini sia l’ambiente.

Un nuovo regolamento Tari per la città di Reggio Calabria, che consenta di ottenere un servizio efficiente e regolare di raccolta dei rifiuti ma anche di alleviare il peso del tributo (uno dei più alti d'Italia) per i contribuenti reggini, risolvendo anche il problema degli evasori.L'iniziativa è.

