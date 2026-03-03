Sorvegliato speciale va al tabacchi ma arrivano i carabinieri | prima si copre il volto e poi li aggredisce arrestato

Un uomo di 42 anni pregiudicato di Palermo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile dopo aver tentato di sottrarsi a un controllo. L’uomo, che era sotto sorveglianza speciale, si è recato in un tabacchi e, al suo arrivo, ha coperto il volto per evitare il riconoscimento. Quando i militari sono intervenuti, ha tentato di aggredirli.

