Aggredisce i familiari e si scaglia contro i carabinieri con un bastone | arrestato e poi liberato

Nella notte, un giovane di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri di Meldola e Predappio, accusato di aver aggredito familiari e carabinieri con un bastone, causando lesioni e minacce. Dopo il fermo, è stato successivamente rilasciato.

Un giovane di 22 anni è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Meldola, con il supporto dei militari di Predappio, con l'accusa di lesioni personali, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.L'intervento è scattato intorno alle 22 in.

