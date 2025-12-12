Aggredisce i familiari e si scaglia contro i carabinieri con un bastone | arrestato e poi liberato
Nella notte, un giovane di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri di Meldola e Predappio, accusato di aver aggredito familiari e carabinieri con un bastone, causando lesioni e minacce. Dopo il fermo, è stato successivamente rilasciato.
Un giovane di 22 anni è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Meldola, con il supporto dei militari di Predappio, con l’accusa di lesioni personali, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.L’intervento è scattato intorno alle 22 in. Forlitoday.it
Shock a Como, aggredisce la compagna con un mannaia e la ferisce alla testa: arrestato 56enne - In provincia di Como un 56enne aggredisce la compagna con una mannaia dopo una lite: la donna è ferita, l’uomo arrestato dai carabinieri. tag24.it
Aggredisce e minaccia di morte la compagna, arrestato - Un 42enne fermato in flagranza di reato dai Carabinieri della stazione di Cori, la donna aveva denunciato i maltrattamenti ... latinaoggi.eu#Quarticciolo, tenta di rubare un monopattino e aggredisce agenti: arrestato dalla #PoliziaRomaCapitale I nostri agenti del V Gruppo Casilino hanno intercettato e fermato un uomo intento a sottrarre un monopattino protetto da una catena antifurto, parcheggiat - facebook.com facebook
FOGGIA, BANDA DI RAGAZZI SI SCAGLIA CONTRO L'AGGRESSORE DI UNA GIOVANE DONNA