Sordio | via libera alla Comunità Energetica costi in calo

A Sordio è arrivato il via libera ufficiale alla Comunità Energetica Rinnovabile, segnando una svolta importante per il territorio. La decisione permette di puntare su energie pulite e di ridurre i costi legati alla produzione energetica. L’adesione, ora definitiva, rappresenta un passo concreto verso modelli di consumo più sostenibili e condivisi.

Sordio ha fatto un passo decisivo verso la sostenibilità ambientale, aderendo ufficialmente alla Comunità Energetica Rinnovabile. La decisione è stata formalizzata dal Consiglio comunale durante una seduta tenutasi lunedì 2 giugno, approvando l’ingresso nella Fondazione Distretti Energetici Italia ETS. Questa scelta segna il compimento di un percorso iniziato con la Mozione n. 40 del 29 settembre 2025, proposta dal consigliere Saverio Contini. L’iniziativa permette al territorio di produrre e condividere energia rinnovabile all’interno di un perimetro definito dalla cabina primaria di riferimento. Non si tratta solo di una firma burocratica, ma di un modello operativo che coinvolge cittadini, imprese ed enti pubblici in un sistema di scambio virtuale dell’energia prodotta localmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

