Una ragazza si trova a riflettere sulla propria esperienza di vacanza con amiche che hanno avuto comportamenti imbarazzanti e discutibili. Ora, desidera capire come affrontare la situazione e prevenire che simili episodi si ripetano in future occasioni. Questo dilemma mette in luce l’importanza di stabilire limiti e comunicare chiaramente le proprie esigenze in ambito di amicizia e viaggi di gruppo.

“ Le mie amiche sono state un incubo. Hanno passato la vacanza a bere, litigare e fare sesso. Ora vogliono prenotare un altro viaggio insieme, come posso evitare che si ripeta? “. Questa è la domanda di una ragazza alla rubrica del Daily Star “Just Jane”, curata da Jane O’Gorman. La mittente della lettera ha raccontato che nel marzo 2025 ha organizzato un viaggio con le amiche in Spagna, trasformatosi in un incubo. La pazienza della protagonista è stata messa a dura prova dal momento in cui le giovani sono entrate nell’appartamento. La casa era sporca e le ragazze hanno dovuto trascorrere una giornata a pulirla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le mie amiche sono state un incubo in vacanza. Si sono ubriacate e hanno fatto se*so con sconosciuti. Vogliono ripetere l’esperienza, ma io sono imbarazzata”: il dilemma di una ragazza

