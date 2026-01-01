I Ricchi e Poveri si sono dimenticati che sono stato io a portarli a Sanremo Avevo una carta che potevo giocare per me invece l’ho fatto per loro | il racconto amaro di Edoardo Vianello

Edoardo Vianello rivela di aver portato i Ricchi e Poveri a Sanremo, sacrificandosi per il gruppo. Marina Occhiena ricorda come il suo debutto con i Ricchi e Poveri sia nato da un incontro casuale, durante una esibizione davanti a Franco Califano. Questi racconti offrono uno sguardo sincero sulle origini e le dinamiche di artisti italiani noti da tempo.

“Sembravamo messi insieme per caso. Abbiamo cominciato a cantare davanti a Franco Califano e lui si è messo le mani in testa”: così Marina Occhiena ospite de La Volta Buona ha raccontato il suo esordio con i Ricchi e Poveri. E non è come sembra, perché la cantante ha aggiunto: “Avevamo paura di aver fatto brutta figura e, invece, era esterrefatto da noi”. E Franco Califano non è stato l’unico big della musica chiamato in causa, perché Occhiena ha coinvolto anche Edoardo Vianello che era con lei in studio. Il cantautore ha detto, e non senza una punta di amarezza: “Visto che i tuoi colleghi non ne hanno mai parlato, parlane tu”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

