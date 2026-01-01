I Ricchi e Poveri si sono dimenticati che sono stato io a portarli a Sanremo Avevo una carta che potevo giocare per me invece l’ho fatto per loro | il racconto amaro di Edoardo Vianello
Edoardo Vianello rivela di aver portato i Ricchi e Poveri a Sanremo, sacrificandosi per il gruppo. Marina Occhiena ricorda come il suo debutto con i Ricchi e Poveri sia nato da un incontro casuale, durante una esibizione davanti a Franco Califano. Questi racconti offrono uno sguardo sincero sulle origini e le dinamiche di artisti italiani noti da tempo.
“Sembravamo messi insieme per caso. Abbiamo cominciato a cantare davanti a Franco Califano e lui si è messo le mani in testa”: così Marina Occhiena ospite de La Volta Buona ha raccontato il suo esordio con i Ricchi e Poveri. E non è come sembra, perché la cantante ha aggiunto: “Avevamo paura di aver fatto brutta figura e, invece, era esterrefatto da noi”. E Franco Califano non è stato l’unico big della musica chiamato in causa, perché Occhiena ha coinvolto anche Edoardo Vianello che era con lei in studio. Il cantautore ha detto, e non senza una punta di amarezza: “Visto che i tuoi colleghi non ne hanno mai parlato, parlane tu”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: “Sognavo di avere 10 figli, quando ho scoperto che non potevo averne sono stato male. Ho adottato Vladik e dalla prima volta che l’ho visto sono successe cose stranissime”: la confessione di Paolo Belli
Leggi anche: “È una vita che mi sento dire che ho il fisico sbagliato. Io ho perso, perché due amiche si sono ritirate per questi motivi”: la denuncia di Elisa Molinarolo
Edoardo Vianello: «Ricchi e Poveri ingrati, li ho portati a Sanremo e dopo il successo non li ho visti più». Il mea culpa di Marina Occhiena.
La storia dei Ricchi e Poveri: origini, vita privata e perché si chiamano così - Scopri tutti i dettagli sulla storia dei Ricchi e Poveri: dalle origini alla formazione attuale, passando per la vita privata e gli scandali dell'iconico gruppo italiano. tag24.it
Ricchi e Poveri, come stanno dopo la caduta - Il duo, nell’entrare nello studio di Domenica In, è inciampato e si è ritrovato per terra. novella2000.it
Edoardo Vianello: «I Ricchi e Poveri sono stati ingrati, li ho portati a Sanremo e dopo il successo non li ho visti più». Il mea - Ospite a La volta buona, Marina Occhiena è tornata a raccontare le origini dei Ricchi e Poveri, svelando retroscena poco noti ... msn.com
Caduta accidentale per I Ricchi e Poveri durante Domenica In. #perte #tv #rai #musica
I Ricchi e poveri stasera sono a Dubai. Quindi “Sarà perché ti amo” su Raiuno la canta Sal Da Vinci. Che in farmacia sarebbe il generico. #lannocheverra #ricchiepoveri #saldavinci x.com
I RICCHI E POVERI INCANTANO PORTO CERVO: CONCERTO SENZA TEMPO NELLA PIAZZETTA Folla delle grandi occasioni e un calendario di eventi che anima il borgo anche nei primi giorni di gennaio. Il servizio di Stefania Costa nel #TGLive di oggi - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.