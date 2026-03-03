Il regista ha annunciato ufficialmente l'avvio delle riprese di Sonic 4, dopo il cliffhanger di Sonic 3. La produzione è partita con l'intenzione di portare sul set nuovi personaggi e di riprendere elementi già noti ai fan. La conferma arriva attraverso una dichiarazione pubblica, che ha segnato il ritorno delle fasi di lavorazione del film.

Dopo il cliffhanger di Sonic 3, la saga live-action riparte con una dichiarazione d'intenti chiara: le riprese del quarto film sono iniziate, tra nuovi personaggi e ritorni attesissimi. Le riprese di Sonic 4 sono ufficialmente iniziate. Il regista Jeff Fowler celebra l'avvio della produzione con una foto dietro le quinte che mette al centro il martello di Amy Rose, confermando il ruolo chiave del personaggio nel prossimo capitolo cinematografico. È ufficiale: Sonic the Hedgehog 4 è entrato in fase di produzione. A confermarlo è stato il regista Jeff Fowler, che ha condiviso una foto dal set in cui impugna l'iconico martello di Amy Rose, il Piko Piko Hammer. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sonic 4, il regista conferma ufficialmente l'inizio delle riprese: "È il momento del martello"

