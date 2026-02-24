Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 24 febbraio 2026 l' effetto Vannacci è già finito? Chi vincerebbe oggi
Il sondaggio politico di Tg La7 del 24 febbraio 2026 rivela che l’effetto Vannacci si sta già esaurendo. La causa risiede nelle ultime settimane di campagna elettorale, che hanno modificato i sondaggi e le preferenze degli italiani. La ricerca mostra come i cittadini si orientano sempre più verso i partiti tradizionali e meno verso le nuove figure emergenti. I risultati indicano chiaramente quali schieramenti siano favoriti in vista delle prossime elezioni.
Per chi voterebbero gli italiani martedì 24 febbraio 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 10 febbraio 2026, in calo Meloni e Schein, Vannacci fa un buon debuttoOggi, il sondaggio politico di Tg La7 rivela un calo nei consensi per Meloni e Schlein.
Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 10 febbraio 2026, in calo Meloni e Schlein, Vannacci fa un buon debuttoQuesta sera il sondaggio politico di Tg La7 mostra un calo per Meloni e Schlein.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: Sondaggio SWG per TG La7 (23 febbraio 2026): Fratelli d’Italia stabile al 29,8%, calano PD e M5S; Sondaggio Tg La7, frenata al top e c'è un sorpasso: Vannacci sale, il voto oggi; Sondaggi SWG per TgLa7: cresce il partito di Vannacci e AVS supera la Lega; Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 17 febbraio 2026, ancora giù Meloni e Schlein, Vannacci sorprende tutti.
Sondaggio politico, calano tutti i big e Vannacci oltre il 3%Fratelli d'Italia cala, frenano anche il Pd e il Movimento 5 Stelle. Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, si presenta superando il 3% e, secondo i dati, toglie consensi a Fdi e alla Lega. adnkronos.com
Sondaggi politici: stabile FdI, battuta d'arresto per M5s e per il partito di VannacciNell'ultimo sondaggio di SWG del 23 febbraio non ci sono grandissime sorprese: in calo M5s e Pd, passo indietro per Futuro Nazionale ... it.blastingnews.com
Tg - Sondaggio politico del 23 febbraio: come andrebbe se si votasse oggi - facebook.com facebook
Sondaggio politico del 23 febbraio: come andrebbe se si votasse oggi x.com