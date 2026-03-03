Sondaggi politici Futuro Nazionale di Vannacci cresce ancora nell'ultima settimana Avs davanti alla Lega
Nell'ultima settimana, i sondaggi politici evidenziano un aumento di consenso per Futuro Nazionale di Vannacci, che continua a guadagnare terreno a discapito di Lega e Fdi. La posizione di Avs rimane stabile, mentre tra i principali partiti della maggioranza di governo, solo Forza Italia registra una crescita significativa. I dati sono forniti dall'ultimo sondaggio Swg e mostrano un quadro di sostanziale stabilità tra le forze politiche.
Sondaggi politici, la Lega di Salvini superata da Avs, cresce ancora Futuro Nazionale di VannacciL'ultimo sondaggio Swg per il Tg di La7 evidenzia per la prima volta il sorpasso di Alleanza Verdi e Sinistra sulla Lega di Salvini e la crescita...
