Sondaggi politici Futuro Nazionale di Vannacci cresce ancora nell'ultima settimana Avs davanti alla Lega

Nell'ultima settimana, i sondaggi politici evidenziano un aumento di consenso per Futuro Nazionale di Vannacci, che continua a guadagnare terreno a discapito di Lega e Fdi. La posizione di Avs rimane stabile, mentre tra i principali partiti della maggioranza di governo, solo Forza Italia registra una crescita significativa. I dati sono forniti dall'ultimo sondaggio Swg e mostrano un quadro di sostanziale stabilità tra le forze politiche.