Sondaggi politici la Lega di Salvini superata da Avs cresce ancora Futuro Nazionale di Vannacci

Secondo l'ultimo sondaggio Swg, la Lega di Salvini perde terreno e viene superata da Alleanza Verdi e Sinistra, mentre Futuro Nazionale di Vannacci accelera oltre il 3%. La rilevazione mostra come i risultati cambino rapidamente, con alcune forze politiche che guadagnano consensi e altre che ne perdono. In particolare, la crescita di Futuro Nazionale si nota tra gli elettori più giovani e nelle regioni del Nord.

L'ultimo sondaggio Swg per il Tg di La7 evidenzia per la prima volta il sorpasso di Alleanza Verdi e Sinistra sulla Lega di Salvini e la crescita della nuova formazione di Vannacci, Futuro Nazionale, sopra il 3%. Secondo l'ultimo sondaggio SWG realizzato per il TgLa7 (rilevazione dell'11-16 febbraio 2026), Fratelli d'Italia si conferma primo partito con il 29,8%, in lieve calo di tre decimali rispetto alla rilevazione precedente.