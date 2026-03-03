Secondo l’ultimo sondaggio Swg TG LA7, gli italiani sono stati intervistati sull’orientamento di voto. I risultati mostrano un aumento nei consensi per il Movimento 5 Stelle, Avs e Futuro Nazionale. Le cifre di questa rilevazione evidenziano come queste formazioni abbiano registrato una crescita rispetto alle rilevazioni precedenti. I dati sono stati raccolti tra i cittadini italiani nelle ultime settimane.

Continua a salire la nuova formazione politica di Vannacci. Stallo del centrodestra. Calo del Pd. Secondo l’ultimo sondaggio Swg TG LA7 relativo all’orientamento di voto degli italiani, che viste le tempistiche non tiene ancora conto delle ripercussioni interne della guerra in Iran né del caso Crosetto, sono in crescita Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Futuro Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci. Perde invece terreno il Partito democratico. Stabile il centrodestra. Fratelli d’Italia è stabile al 29,8 per cento. Forza Italia è data all’8,4 per cento (+0,1). Stallo anche per la Lega, che resta al 6,6 per cento. Il M5s e Avs guadagnano lo 0,2 per cento, arrivando rispettivamente all’11,7 per cento e al 6,9 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sondaggi politici, crescono M5S, Avs e Futuro Nazionale

Sondaggi politici, Futuro Nazionale di Vannacci cresce ancora nell’ultima settimana, Avs davanti alla LegaL'ultimo sondaggio Swg mostra equilibri piuttosto stabili tra le principali forze politiche: tra i principali partiti della maggioranza Meloni cresce...

Sondaggi politici, la Lega di Salvini superata da Avs, cresce ancora Futuro Nazionale di VannacciL'ultimo sondaggio Swg per il Tg di La7 evidenzia per la prima volta il sorpasso di Alleanza Verdi e Sinistra sulla Lega di Salvini e la crescita...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Futuro Nazionale

Temi più discussi: Sondaggi, le intenzioni di voto degli italiani del 27 febbraio: crescono PD e Futuro Nazionale di Vannacci; Sondaggio SWG per TG La7 (23 febbraio 2026): Fratelli d’Italia stabile al 29,8%, calano PD e M5S; Sondaggi Swg, Fratelli d’Italia si consolida prima forza politica: lieve calo per Pd e M5s, crescono Lega e Verdi-Sinistra; Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala e Pd sale.

Sondaggi politici, crescono M5S, Avs e VannacciBene M5S, Avs e Vannacci. Stabile il centrodestra. Cala il Pd. È l'orientamento di voto degli italiani di questa settimana secondo i sondaggio Swg TgLa7 che non tengono ancora conto delle ... repubblica.it

Sondaggi politici, Futuro Nazionale di Vannacci cresce ancora nell’ultima settimana, Avs davanti alla LegaL'ultimo sondaggio Swg mostra equilibri piuttosto stabili tra le principali forze politiche: tra i principali partiti della maggioranza Meloni cresce solo ... fanpage.it

L'ex consigliere comunale di Verona, già nelle file di Battiti, Lega e Fratelli d'Italia, ha annunciato la sua adesione a Futuro Nazionale. #veronanetwork - facebook.com facebook

Futuro Nazionale, online sito Vannacci: al via tesseramento, programma in via di definizione x.com