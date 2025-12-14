Sollevamento pesi | Dal Bò Miserendino e Toko Kegne brillano agli Italiani 2025

I Campionati Italiani 2025 di sollevamento pesi si sono conclusi a Rona, presso il Centro Sportivo Olimpico Esercito, con prestazioni di rilievo da parte di atleti di punta come Dal Bò, Miserendino e Toko Kegne. La competizione ha confermato l’elevato livello tecnico e la crescita del settore nazionale, regalando momenti di grande spettacolo e emozione.

© Oasport.it - Sollevamento pesi: Dal Bò, Miserendino e Toko Kegne brillano agli Italiani 2025 Si sono conclusi nel segno dei big i Campionati Italiani 2025 di sollevamento pesi, rassegna andata in scena questa settimana a Rona, precisamente presso il Centro Sportivo Olimpico Esercito. Nel secondo giorno di competizioni infatti i fari si sono puntati sui big della Nazionale azzurra, tutti vincitori. Nella categoria -77 kg ad esempio a spuntarla è stata Giulia Miserendino, uscita vittoriosa per una sola misura con il totale di 215 kg, trovata con il secondo strappo del lotto (98 kg) ed il miglior slancio (117 kg). Al posto d'onore si è invece accomodata Carlotta Brunelli, vincitrice del segmento di strappo con 100 kg ma più indietro rispetto alla prima della classe nell'altra prova, dove ha tirato su 114 kg per il totale di 214 kg.