Sollevamento pesi - Riconoscimento per passione e impegno Palma di Bronzo a Piegari La commozione del tecnico | Per me grande orgoglio

Filippo Piegari ha ricevuto la Palma di Bronzo al Merito Tecnico, riconoscimento importante nel settore del sollevamento pesi. Questo premio valorizza il suo impegno e la passione dimostrata nel mantenere elevati standard tecnici. La consegna del riconoscimento ha suscitato grande emozione nel tecnico, che ha espresso il suo orgoglio per questo traguardo. Un riconoscimento che testimonia la dedizione e la qualità del lavoro svolto.

Riconoscimento di grande prestigio per Filippo Piegari che ha ricevuto la ' Palma di Bronzo al Merito Tecnico '. Questo premio rappresenta la terza onorificenza più alta per lo sport italiano, riferita ai Tecnici e viene assegnata solo dopo un minimo di 12 anni di attività Internazionale di alto livello. Piegari ha un eccellente curriculum sportivo in carriera dopo 2 Paralimpiadi (Rio de Janeiro 2016 e Parigi 2024), 5 mondiali, 3 europei e 31 gare internazionali per una vita dove la passione e l'impegno verso lo sport ha un ruolo fondamentale. Questa la motivazione ricevuta da Piegari dalla presidenza del Comitato Paralimpico in merito alla onoreficenza ricevuta: 'Carissimo Filippo, mi fa molto piacere informarti che il Comitato Italiano Paralimpico ha ritenuto di premiarti con la Palma di bronzo al merito tecnico paralimpico, per l'impegno profuso negli anni per trasmettere le tue profonde conoscenze della specialità della Pesistica '.

