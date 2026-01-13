Narni Silvia Tiberti | Innalzato la soglia Isee per l’accesso ai contributi destinati alle famiglie

Silvia Tiberti, sindaca di Narni, ha annunciato l’aumento della soglia ISEE per l’accesso ai contributi destinati alle famiglie. In un contesto di crescente difficoltà economica e sociale, questa misura mira a sostenere le famiglie più bisognose, facilitando l’accesso alle risorse disponibili. La decisione riflette l’impegno delle istituzioni nel rispondere alle esigenze di una comunità che affronta sfide significative.

"Siamo in un momento storico particolarmente difficile. Sia dal punto di vista economico che sociale". A parlare è l'assessore ai Servizi Sociali, Silvia Tiberti. "In questo contesto - riprende l'assessore -, la politica ha il dovere di intervenire in modo concreto e mirato, riducendo le.

