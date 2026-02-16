Matiasic ha deciso di lasciare Trieste dopo che Gonzalez ha abbandonato la squadra, perché le tensioni nello spogliatoio sono diventate troppo forti. Gonzalez ha accusato problemi di comunicazione e differenze con alcuni giocatori, che hanno influenzato la sua decisione di andarsene. La società ha cercato di trovare una soluzione, ma alla fine non è riuscita a mantenere l’armonia nel gruppo. Questo episodio ha portato a un cambio nella gestione tecnica, in un momento in cui Trieste cercava di mantenere il ritmo dopo una stagione piena di sfide.

La gestione tecnica di Pallacanestro Trieste è stata rivista in seguito a una stagione in cui sono stati centrati obiettivi rilevanti, ma l'equilibrio interno ha mostrato segnali di frizione. L'esigenza di guardare avanti nasce nel contesto della Final Eight 2026, con la squadra che aveva mostratoattr una capacità competitiva notable, pur senza una continuità di intesa tra lo staff e il gruppo. Si è osservata una relazione tra tecnico e squadra non consolidata, con momenti di tensione costante che hanno inciso sull'atmosfera e, di riflesso, sull'andamento sportivo. L'assenza di una sinergia duratura ha alimentato una distanza interna, che ha accompagnato la stagione senza che si producesse una scintilla comune capace di cambiare marcia.

Crisi nello spogliatoio e delusione di Matiasic: le ragioni dell'addio di Gonzalez a Trieste

