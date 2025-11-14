OnePlus 15 il nuovo top di gamma che alza l’asticella tra potenza e intelligenza artificiale

Scopri il nuovo OnePlus 15, il flagship che ridefinisce gli standard di potenza e intelligenza artificiale. Un design impeccabile, un cuore tecnologico con tre processori e un sistema operativo evoluto capace di adattarsi all’utente. Un dispositivo che unisce eleganza, innovazione e prestazioni straordinarie, portando l’esperienza smartphone a un livello superiore.

AGI - Un design curato al millimetro, un cuore a tre processori e un sistema operativo che impara dall’utente. Con il OnePlus 15 il marchio cinese rilancia la sua idea di smartphone premium: potente, intelligente e pronto a tutto, dal lavoro al gaming. Al centro del dispositivo c’è una tripla architettura di chip. Il protagonista è il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da un chip tattile con frequenza di risposta a 3200 Hz e da un chip Wi-Fi indipendente pensato per mantenere la connessione stabile anche in ambienti congestionati. Una combinazione che punta a garantire reattività immediata e prestazioni costanti, anche sotto stress. 🔗 Leggi su Agi.it

