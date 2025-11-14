OnePlus 15 il nuovo top di gamma che alza l’asticella tra potenza e intelligenza artificiale
Scopri il nuovo OnePlus 15, il flagship che ridefinisce gli standard di potenza e intelligenza artificiale. Un design impeccabile, un cuore tecnologico con tre processori e un sistema operativo evoluto capace di adattarsi all’utente. Un dispositivo che unisce eleganza, innovazione e prestazioni straordinarie, portando l’esperienza smartphone a un livello superiore.
AGI - Un design curato al millimetro, un cuore a tre processori e un sistema operativo che impara dall’utente. Con il OnePlus 15 il marchio cinese rilancia la sua idea di smartphone premium: potente, intelligente e pronto a tutto, dal lavoro al gaming. Al centro del dispositivo c’è una tripla architettura di chip. Il protagonista è il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da un chip tattile con frequenza di risposta a 3200 Hz e da un chip Wi-Fi indipendente pensato per mantenere la connessione stabile anche in ambienti congestionati. Una combinazione che punta a garantire reattività immediata e prestazioni costanti, anche sotto stress. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: OnePlus 15, il nuovo top di gamma che alza l’asticella, tra potenza e intelligenza artificiale
Leggi anche: OnePlus 15R punterà su resistenza estrema e sensore ultrasonico da top di gamma
Ecco OnePlus 15R: il quasi-flagship di OnePlus si evolve ma compie alcuni passi indietro; OnePlus 15R è arrivato: potenza da top di gamma senza spendere una fortuna; Recensione OnePlus 15R: al prezzo giusto sarà la scelta di molti; OnePlus 15R sbarca in Europa a 729 euro: caratteristiche complete, autonomia infinita, e promo lancio.
OnePlus 15R è ufficiale e insieme arrivano Pad Go 2 con stilo e Watch Lite [Prezzo, Specifiche, Promo lancio] - OnePlus 15R era oramai nell'aria da parecchie settimane e finalmente One Plus ha tolto i veli al nuovo flag- techzilla.it
OnePlus 15R recensione: lo smartphone con tanta autonomia e con un buon display. Convince meno la fotocamera - L'azienda cinese ha però un po' perso la propria filosofia del rapporto qualità/prezzo ... corriere.it
OnePlus fa il pieno: ufficiali OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2 e OnePlus Watch Lite - OnePlus ha lanciato ben tre dispositivi sul mercato: vi presentiamo OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2 e OnePlus Watch Lite. techprincess.it
OnePlus lancia un nuovo smartwatch dall'ottima autonomia #OnePlusWatchLite x.com
OnePlus lancia un nuovo smartwatch dall'ottima autonomia - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.