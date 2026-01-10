Giornata nera ai Piani di Bobbio | quattro sciatori feriti

Sabato 10 gennaio, ai Piani di Bobbio, quattro sciatori sono rimasti coinvolti in incidenti sulle piste, con due di essi che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La giornata si è rivelata difficile per il comprensorio della Valsassina, segnando un episodio di particolare gravità. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno valutando le cause degli incidenti.

Una giornata nera per gli sciatori ai Piani di Bobbio. Sabato 10 gennaio ben quattro sciatori sono rimasti feriti in altrettanti incidenti sulle piste del comprensorio della Valsassina: due degli infortunati hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso, mentre tutti e quattro sono stati. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Brutte cadute sulla neve, elicottero in volo ai Piani di Bobbio Leggi anche: Brutte cadute sugli sci ai Piani di Bobbio, interviene anche l'elicottero Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Giornata nera ai Piani di Bobbio: quattro sciatori feriti - Una serie di incidenti sulle piste della Valsassina ha impegnato i soccorsi per l'intera giornata: feriti due uomini e due donne ... leccotoday.it

Leggi l'articolo - Giornata nera sulle strade biellesi: raffiche di incidenti, feriti e un denunciato #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #portula #carabinieri #netro #vigliano #biella - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.