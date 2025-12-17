Una ’Trail Area’ alle Bandite Presentato il progetto di sviluppo

È stato presentato il progetto di sviluppo della nuova Trail Area alle Bandite di Scarlino, un’iniziativa mirata a riqualificare e potenziare la rete sentieristica del comprensorio. L’intervento intende valorizzare le aree naturali e offrire nuove opportunità per escursionisti e appassionati di outdoor, migliorando l’accessibilità e la fruibilità del territorio.

© Lanazione.it - Una ’Trail Area’ alle Bandite. Presentato il progetto di sviluppo Presentazione del progetto di sviluppo della nuova trail area multifunzionale delle Bandite di Scarlino, un intervento che punta a riqualificare e potenziare l’intera rete sentieristica del comprensorio. L’incontro, organizzato dall’assessorato alle Bandite del Comune di Scarlino con il funzionario Carla Fabbri, ha visto una ampia partecipazione di stakeholders del territorio, a conferma dell’interesse verso un percorso di crescita che guarda alla mobilità dolce, al turismo sostenibile e alla valorizzazione dell’ambiente naturale. Il progetto, illustrato dall’azienda Tasso Trail Solution, affidataria dell’intervento, propone un piano organico articolato in due fasi. Lanazione.it Leggi anche: Al via sviluppo progetto per polo batterie al litio: a Brindisi produzione e assemblaggio Leggi anche: Comunicato Stampa: CRV - Presentato progetto “Online senza rischi" dell'ITC Calvi di Padova, con Corecom Veneto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Grazie a Insta360 per dispositivo action cam! Best trail Bologna Montana Bike Area ! #reelsviral #insta360 #StarsEverywhere #followers - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.