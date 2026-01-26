Erdogan sta male ansia per il Sultano Cosa può cambiare in Medio Oriente

Recenti indiscrezioni suggeriscono un peggioramento delle condizioni di salute di Recep Tayyip Erdogan, leader della Turchia. La sua eventuale temporanea assenza potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità politica e diplomatica del Medio Oriente. In questo contesto, è importante capire quali sono le possibili conseguenze di un cambiamento di leadership o di una momentanea assenza di Erdogan nella regione.

Recep Tayyip Erdogan non godrebbe di buona salute. Tornano a circolare indiscrezioni sulle condizioni del Sultano che, nell'ultimo periodo, sarebbero peggiorate. Le voci arrivano da ambienti vicini ad Ankara, ma al momento nessuna conferma. Tanto basta, però, per aprire la strada a speculazioni sulla contemporanea uscita di scena di Erdogan e della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, che aprirebbe uno scenario di rottura capace di ridefinire gli equilibri nell'area. Il Sultano, già in passato, è finito al centro dell'attenzione proprio per problemi di salute. Nel 2012 subì un intervento intestinale, che all'epoca alimentò voci su una grave patologia poi smentite.

