Regione 8 milioni di euro a sostegno della competitività e della sicurezza nel settore ittico

La Regione Siciliana ha pubblicato la graduatoria definitiva dell’avviso pubblico volto a sostenere la competitività e la sicurezza nel settore ittico. L’iniziativa, con un finanziamento di 8 milioni di euro, mira a promuovere progetti per migliorare le attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Questa misura si inserisce nell’ottica di rafforzare il settore e garantire pratiche più sicure e sostenibili.

È stata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Siciliana la graduatoria definitiva dell’avviso pubblico per la selezione di progetti finalizzati alla competitività e alla sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Dieci. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Terzo bando della Regione a sostegno degli operatori del settore del riccio di mare Leggi anche: Oltre 383 milioni di euro agli agricoltori calabresi: nel 2025 erogazioni record della Regione e di Arcea Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Protezione Civile, 8 milioni ai territori; Il Piemonte dalla parte delle donne che lavorano; Haiki+ riceve dalla regione Lombardia 2,8 milioni per il recupero di materie prime critiche; Scuola digitale, la regione programma per 1,8 milioni di euro. Manutenzione messa in sicurezza delle strade: alla Provincia di Oristano oltre 8 milioni e mezzo di euro dalla Regione - Sono i fondi in arrivo alla Provincia di Oristano dalla Regione Sardegna per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade provinciali. linkoristano.it

Giunta Marche, 8,9 milioni di euro per le Aree Interne nel Fesr 2021-2027 - "Ammonta a 8,9 milioni di euro lo stanziamento destinato alle Aree Interne previsto nella proposta di riprogrammazione dei fondi Fesr 2021- ansa.it

Il Friuli Venezia Giulia lancia il Piano Scuola Digitale 2025-2027: 1,8 milioni di euro per portare l’Intelligenza Artificiale e i visori di realtà aumentata in 143 istituti ... - Il Friuli Venezia Giulia investe 1,8 milioni di euro per introdurre intelligenza artificiale, realtà aumentata e sportelli di benessere digitale in 143 scuole regionali. orizzontescuola.it

SICUREZZA SULLE PISTE, LA REGIONE PIEMONTE STANZIA 4,5 MILIONI DI EURO Sulle piste la sicurezza viene prima di tutto. Per questo la Regione Piemonte mette a disposizione 4,5 milioni di euro a sostegno delle stazioni sciistiche, dalle micro real - facebook.com facebook

Regione: manovra da 26 milioni e rinegoziazione dei mutui x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.