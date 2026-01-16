Regione 8 milioni di euro a sostegno della competitività e della sicurezza nel settore ittico

La Regione Siciliana ha pubblicato la graduatoria definitiva dell’avviso pubblico volto a sostenere la competitività e la sicurezza nel settore ittico. L’iniziativa, con un finanziamento di 8 milioni di euro, mira a promuovere progetti per migliorare le attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Questa misura si inserisce nell’ottica di rafforzare il settore e garantire pratiche più sicure e sostenibili.

È stata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Siciliana la graduatoria definitiva dell’avviso pubblico per la selezione di progetti finalizzati alla competitività e alla sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Dieci. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

