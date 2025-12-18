© Palermotoday.it - Protocollo antimafia per il turismo: nasce la “filiera della legalità” nel settore alberghiero e della ristorazione

La Prefettura e il Comune hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto a rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, comparto strategico dell’economia cittadina e particolarmente esposto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Vibo Valentia: un protocollo antimafia tutelerà turismo e ristorazione - Nella mattinata di oggi, presso la Prefettura di Vibo Valentia, è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per la prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico- cn24tv.it

Bergamo, siglato in Prefettura protocollo antimafia nei settori turistico-alberghiero e della ristorazione - Rendere più forti le azioni di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nei settori turistico- bergamo.corriere.it

Prevenzione antimafia, protocollo Viminale-Confartigianato - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il presidente di Confartigianato Imprese Marco Granelli hanno firmato al Viminale un protocollo di legalità, con l'obiettivo di consolidare la cooperazione ... ansa.it

Vco24. . Nuovi ospedali in Piemonte, firmato il protocollo di legalità antimafia - facebook.com facebook

Tenere lontani gli interessi criminali dalla realizzazione dei nuovi ospedali in Piemonte: è questo l’obiettivo del protocollo di legalità firmato questa mattina in Prefettura a Torino. x.com