viaggio nel miracolo del marie curie terzo miglior istituto in provincia e arriva il liceo scientifico sportivo

Il liceo scientifico sportivo Itsos Marie Curie di Cernusco si conferma tra i migliori istituti della provincia di Milano, posizionandosi al terzo posto tra gli istituti tecnici per esiti lavorativi e al quarto per risultati universitari secondo la classifica Eduscopio. Un riconoscimento che sottolinea l’eccellenza del percorso formativo offerto da questa storica scuola cittadina.

Itsos Marie Curie, terzo miglior istituto tecnico di Milano e provincia per gli esiti lavorativi e quarto posto per quelli universitari, la classifica Eduscopio laurea la scuola di Cernusco, storico istituto della città, e ora arriva il liceo scientifico sportivo. Il preside Umberto Pesce non tradisce la propria modestia. "Tutto merito dei docenti", dice, ma si sa che fra i banchi funziona come in un’orchestra: senza direttore non si riesce a valorizzare i professori. E così è anche sul Naviglio. L’istituto che ogni giorno accoglie 1.700 ragazzi offre quattro indirizzi liceali e quattro tecnici, "ha una tradizione di eccellenza di lungo corso, che affonda le radici lontano nel tempo – aggiunge il dirigente –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it