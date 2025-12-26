Aleksandar Stankovic MVP in Bruges Genk | Mio padre sarà orgoglioso del mio gol segnare così è bellissimo! Lo chiamerò e…

Inter News 24 Aleksandar Stankovic vince il premio di MVP in Club Bruges Genk: il centrocampista ex Inter non nasconde l’emozione a fine partita. Nuova giornata di gloria in Belgio per Aleksandar Stankovic. Il promettente centrocampista serbo, classe 2005 cresciuto nel florido vivaio dell’ Inter e attualmente al Club Brugge, ha trascinato la propria squadra alla vittoria nella delicata trasferta contro il Genk. La sua prestazione dominante è stata impreziosita da un magnifico gol siglato con un potente tiro dalla distanza, giocata che gli è valsa il titolo di migliore in campo. Nel post-partita, il giovane talento di proprietà dei nerazzurri (il club meneghino ha infatti una clausola sulla recompra) ha manifestato tutta la sua soddisfazione per una rete diversa dai suoi soliti inserimenti aerei, rivolgendo immediatamente un pensiero speciale al padre Dejan, sicuro che l’ex campione interista sarà orgoglioso della prodezza. 🔗 Leggi su Internews24.com

Aleksandar Stankovic, prima gioia in Nazionale: "Mio padre sarà…"

Avramov si espone: «Scudetto? Spero possa vincere l'Inter del mio amico Kolarov. Aleksandar Stankovic ha le potenzialità per…»

