Iran anno zero Inflazione e povertà Si scende in piazza contro gli ayatollah

In Iran, la crisi economica si acuisce, con inflazione e povertà che spingono sempre più cittadini alla protesta. Le manifestazioni popolari si intensificano, sfidando il regime degli ayatollah. In questo contesto, un uomo si trova solo sull'asfalto, di fronte a un’unità di pasdaran a cavallo di motociclette nere, simbolo di un'instabilità che sembra avvicinare un cambiamento imminente.

Manca poco alla fine. C'è un uomo seduto sull'asfalto, solo e non ancora rassegnato, davanti a lui una muta di pasdaran a cavallo di motociclette nere. È la foto che racconta l'incertezza dell'Iran, quello che può accadere o quello che non sarà. Sembra una citazione di Tienanmen ma il destino è ancora aperto. Questo 2025 si chiude con un tramonto di rabbia e speranza. C'è un freddo che s'intrufola nelle botteghe chiuse, nei cortili delle case, nelle mani vuote di chi conta le banconote e scopre che non servono più a niente. Il rial cade a pezzi, come un castello di sabbia colpito dall'onda. Nel Gran Bazar di Teheran le serrande si abbassano una dopo l'altra.

